Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, dün Keşanlı mahalle muhtarları ile bir toplantı yaparak, muhtarları dinledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yalçın, Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak olayların çözümü konusunda geçtiğimiz yıla göre % 200 oranında başarı sağlandığını belirterek, “Müdürlüğümüz kadrosundaki bazı arkadaşlarımız geçici görevle atandılar. 40 adet personel talebimiz oldu. Keşan’da 2024 yılından bugüne kadar 1500 olay yaşandı. Faili meçhul 8 olayımız var ve araması olan 4 kişi de bulunmaktadır. Keşan’da en büyük rahatszılığımız uyuşturucu olayıdır. Uyuşturucu ile mücadelemize devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. El ele vererek bu savaşı kazanacağız ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. Mahalle muhtarlarımız ile işbirliği içerisinde emniyet ile ilgili sorunlarımızı uyum içerisinde çalışarak ve onların da desteği ile çözmeye çalışacağız. ” dedi.

Yalçın, ayrıca açık alanlarda yapılan düğünlerde ses konusunda muhtarlardan gelen şikayet ile ilgili olarak da gerekli tedbiri almaya çalışacaklarını belirtti.

Toplantı muhtarlar ile soru cevap şeklinde devam etti.