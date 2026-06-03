Bölgesel endüstriyel fuar WIN EURASIA, imalat teknolojileri, otomasyon, mühendislik çözümleri ve lojistik sektörlerinden paydaşları İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya getiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - 2026 organizasyonunda, ticari araçlar ve ağır iş makineleri odaklı çevrimiçi pazaryeri Truck1, fuarın resmi medya ortağı olarak yer alıyor. Bu iş birliği, fiziksel üretim süreçleri ile dijital ticaret kanallarını entegre ederek, endüstriyel ekipman tedarik zincirine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

WIN EURASIA kapsamında otomasyon, kaynak teknolojileri, intralojistik ve akıllı fabrika çözümleri gibi birçok alan sergileniyor. Fuara katılan fabrika yöneticileri ve lojistik operatörleri, yeni teknolojik çözümleri inceleme ve ekipman tedarikçileriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı buluyor.

Fuarın fiziksel platformu ile Truck1'in dijital altyapısının birleşimi, katılımcılara şu imkanları sunuyor:

Fuar alanındaki çözümler ile çevrimiçi teknik verilerin karşılaştırılması.

Etkinlik alanında bulunamayan profesyoneller için güncel ekipman kataloglarına erişim.

Depo altyapısı ve üretim hatları için gerekli olan ağır iş makinelerinin tedarik süreçlerinin hızlandırılması.

Bu ortaklık, uluslararası pazarlardaki tedarikçiler ile ekipman ihtiyacı olan satın alma uzmanları arasındaki profesyonel iletişimi destekleyerek, endüstriyel ticaretin dijitalleşmesine katkı sağlamaktadır.

Truck1 Hakkında

Truck1, yirmi yılı aşkın süredir ağır sanayi araçları, ticari kamyonlar, inşaat makineleri ve depo ekipmanları ticareti üzerine faaliyet gösteren uluslararası bir B2B platformudur. Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarını kapsayan geniş bir veri tabanına sahip olan Truck1; çok dilli arayüzü ve pazar analiz araçlarıyla ticari araç alım-satım süreçlerini optimize etmektedir. Platformun temel amacı, uluslararası endüstriyel ticaret için şeffaf, güvenli ve erişilebilir dijital kanallar oluşturmaktır.

Medya İletişim:

Şirket Adı: Truck1

İsim: Mateusz Żurawski, Truck1.eu PR Müdürü

Web sitesi: https://www.truck1.com.tr/

E-posta: [email protected]