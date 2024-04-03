47. Gönüllü Alay’ın Milis Yarbayı, Atatürk’ün Muhafız Birliği Komutanı, Giresun Belediye Başkanlarından, Kurtuluş Savaşı Kahramanı Topal Osman Ağa, ölümünün 101. yılında anıldı.



Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse’nin de katıldığı ilk anma töreni, adının verildiği Osman Ağa Meydanı'nda yapıldı. Anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Sosyal Bilimleri Lisesi okul müdürü Hakan Demir günün anlam ve önemi ile Osman Ağa’nın hayatını anlatan bir konuşma yaptı.



Törende konuşan Giresun Belediye Başkan Vekili Salih Özdemir, Topal Osman Ağa ve Giresun uşaklarının anlatılacak çok hikayesi, çok kahramanlıklarının olduğunu söyleyerek: “Osman Ağa, Giresun'un gurur kaynaklarından biridir. Gönüllü Alay'ın Milis Yarbayı olarak Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği cesaret ve fedakârlıkla unutulmaz bir isim haline gelmiştir.

Atatürk'ün Muhafız Birliği Komutanı olarak da görev yapmıştır. Ancak unutmamalıyız ki Osman Ağa, sadece bir asker değildi; aynı zamanda bir liderdi. Vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla dolu olan Osman Ağa ve Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan milletin var olma mücadelesi için kurdukları 42. ve 47. Gönüllü Alaylarla büyük bir destan yazmışlardır. Bu toprak adına şehit düşmüş Osman Ağa ve kahraman dedelerimiz bizlerin onur madalyalarıdır. Millet yolunda canıyla ve malıyla bedel ödeyen bugün vefatının 101. Yıl dönümünde andığımız Osman Ağa ve toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.” dedi.



Topal Osman Ağa için ikinci anma töreni ise mezarının bulunduğu Giresun Kalesi'nde gerçekleştirildi. Buradaki törende Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.