Bursa’nın turizm potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri olan İznik’te yaşayan vatandaşlar, ilçenin bu potansiyelini açığa çıkaramadığından yakınıyor.Arda ŞARU/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İznik, Bursa ve Türkiye’nin tarih ve kültür turizmi açısından en önemli ilçelerinden biri olarak öne çıkmasının yanı sıra doğal güzellikleri ve konumu itibariyle de önem arz ediyor.

Peki İznik halkı İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirlere çok yakın olmasıyla da öne çıkan İznik’te yaşamaktan memnun mu? İznik’in sorunları neler? Söz vatandaşta…

Herkes Duysun’un yaptığı sokak röportajında Herkes Duysun Muhabiri Ahmet Günay’ın uzattığı mikrofona konuşan İzniklilerin pek çoğu İznik’te yaşamaktan memnun olduklarını ve ilçenin Türkiye’nin en yaşanabilir ilçelerinden biri olduğunu kaydettiler.

Özellikle emekliler için İznik’in bir velinimet olduğunu ifade eden vatandaşlar, çevre illerden birçok emeklinin buradan yazlık aldığını ve yaz aylarını burada geçirdiğini ifade ettiler.

Öte yandan İznikli vatandaşlar, ilçenin doğa ve tarih turizmi açısından potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu fakat bu potansiyelin belediyenin imkanları ve kurumların ilgisizliği sebebiyle açığa çıkarılamadığını kaydetti.

Ayrıca ilçenin trafik, otopark ve ulaşım sorunlarına da değinen İznikliler, ilçedeki otopark sorununun bir an önce çözülmesini ve Bursa şehir merkezine ulaşımın kolaylaştırılmasını talep ettiler.