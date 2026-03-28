Vatan Bekçileri Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, Nevruz öncesinde yaptığı açıklamada birlik, beraberlik ve sağduyu çağrısı yaparak toplumsal huzurun korunmasının önemine dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, yaklaşan Nevruz kutlamaları öncesinde kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğini belirten Durgut, milletin huzuru ve devletin bekası için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin tarih boyunca pek çok zorluğu milletin güçlü iradesiyle aştığını hatırlatan Durgut, bugün de iç ve dış tehditlere karşı en büyük gücün milli birlik olduğunu ifade etti. 'Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen girişimler karşısında milletimiz her zaman olduğu gibi dimdik duracaktır' dedi.

Vatan sevgisinin en büyük güç olduğunu dile getiren Durgut, dernek olarak devletin yanında olduklarını belirterek, 'Devletimizin bekası ve milletimizin huzuru her şeyden önce gelir' ifadelerini kullandı.

Nevruz'un barış, kardeşlik ve dayanışma içinde kutlanması gerektiğini söyleyen Durgut, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu. Provokatif girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Durgut, toplumsal huzurun korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Durgut, Türkiye'nin güçlü yarınlara ancak dayanışma ile ulaşabileceğini ifade etti.