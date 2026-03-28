Bursa'daa Yıldırım Belediyesi, 'Beylikten Cihan Devleti'ne' temasıyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda, Bursa'nın fethini; tarihi, kültürel, sanatsal ve felsefi açıdan ele almaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü nedeniyle, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Maddi ve Manevi Yönleriyle Bursa'nın Fethi Minyatür Yarışması'nda sonuçlar belli oldu.

Gülçin Anmaç, Aylin Özkan, Suzan Çataloluk, ve Şennur Atalay Varol'dan oluşan seçici kurul; yarışmaya gönderilen birbirinden değerli eserleri detaylıca inceledi. Uzun değerlendirmelerin sonunda; birincilik ödülüne Rie Kudo, ikincilik ödülüne Gülbin Atabek,üçüncülük ödülüne Emine Suna Baran, teşvik ödülüne ise Hasan Atilla Şakarcan, Fatma Çalık ve Ebru Karagöz'ün eserleri layık görüldü.

Ayrıca Fatma Arı, Reyhan Budan, Suna Yastı, Nagehan Kumrul, Dilek Varna, Canan Ateş, Canan Karadağ, Nevin Külünkoğlu, Aylin Şekerkaya ve Betül Akbay'ın eserleri ise sergileme ödülü kazandı. Yarışmanın ödül töreni ve sergisi Erguvan Bayramı kutlamaları kapsamında 8 Mayıs Cuma günü Emir Sultan Meydanı'nda yapılacak.

'TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

'Maddi ve Manevi Yönleriyle Bursa'nın Fethi Minyatür Yarışması'nın sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bursa'nın fethi, yalnızca bir şehrin değil, bir medeniyetin kapılarının açılması anlamına gelir. Bu büyük zaferin 700. yıl dönümünü, sanat ve edebiyatla yaşatmak istiyoruz. Yarışmalarımız aracılığıyla hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gelecek nesillere ilham kaynağı olacak eserlerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Yarışmamıza katılan tüm sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.