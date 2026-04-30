İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Zümrütevler ve Fındıklı mahallelerinde kaldırım ve yol işgallerini kaldırmak için geniş çaplı denetim başlattı.

Çalışmalarda market işgalleri ve inşaatlarla ilgili işgaller kaldırıldı. Denetim kapsamında ayrıca parklanma için konulan duba, lastik ve sabitlenmiş duba gibi malzemeler sökülerek veya alınarak kaldırıldı. Yapılan son denetimlerde işgallerin önemli ölçüde azaldığı dikkat çekerken, birkaç noktadaki olumsuzluk için de vatandaşlar ve esnaf uyarıldı.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde işgal denetimlerini ara vermeden sürdüreceklerini ifade ettiler.