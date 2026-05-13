Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Et ve Süt Kurumu Ağrı Et Kombinası Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum bünyesinde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında kesimhane, hayvan bekleme padokları, soğuk hava deposu ve üretim birimlerinde incelemelerde bulunan Vali Bozkurt, üretim süreçleri, gıda güvenliği uygulamaları, hijyen standartları ve kurumun mevcut kapasitesine ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.

AĞRI'NIN HAYVANCILIK POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen incelemelerde, Et ve Süt Kurumu Ağrı Et Kombinası Müdürlüğünün bölge hayvancılığına sunduğu katkılar ele alındı. Ağrı'nın hayvancılık alanındaki güçlü potansiyelinin daha verimli şekilde değerlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi, gıda güvenliği standartlarının korunması ve üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Ziyarette ayrıca Ağrı Döneri'nin mevcut marka değerinin daha geniş pazarlara taşınması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve vatandaşların kaliteli et ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi konularında istişarelerde bulunuldu. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülecek değerlendirmeler doğrultusunda, Ağrı'da ikinci et satış mağazasının Et ve Süt Kurumu bünyesinde açılması için çalışma yapılacağı belirtildi.

Yeni satış noktasının hayata geçirilmesiyle birlikte vatandaşların güvenilir ve uygun koşullarda et ürünlerine erişiminin artırılması hedeflenirken, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesiyle hem kent ekonomisine hem de Ağrı'nın hayvancılık ve gastronomi potansiyeline katkı sunulması amaçlanıyor.