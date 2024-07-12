Uzunköprü Belediye Başkanlığı Büyük Uzunköprü Çalıştayı düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Büyük Uzunköprü Çalıştayı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. “Uzunköprümüzün havasını soluyan, suyunu içen, kısacası bu toprakların yetiştirdiği fakat Uzunköprü dışında yaşamını sürdüren hemşehrilerimiz ile bir araya geleceğimiz Büyük Uzunköprü Çalıştayı'nı düzenlemeye hazırlanıyoruz.

Gerçekleştireceğimiz buluşmada şehrimizin yetiştirdiği değerli vatandaşlarımız ile bir araya gelerek Uzunköprümüzün dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bilgi ve fikir paylaşımında bulunacağız.

Bağlarımızı yeniden güçlendirerek Uzunköprümüzün yetiştirdiği her değerin şehrimizin geleceğinde söz sahibi olmasının önünü açacağız.

Uzunköprülü olan fakat Uzunköprü dışında ikamet eden vatandaşlarımız çalıştayımız için yürütmekte olduğumuz ön çalışma sürecinde veri tabanımıza kayıt olmak için bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden direkt mesaj yoluyla iletişim bilgilerini gönderebilirler. Ayrıca İletişim için: 0284 513 11 43 | 0549 397 39 39 numaralı telefondan bilgi alabilirler.”