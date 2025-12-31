Acil servis başvurularının yüzde 20 ile 40 oranında artış gösterdiği yılbaşı gecesinde en sık başvuru nedenlerini travmalar ve kazalar, alkol ve madde kullanımına bağlı zehirlenmeler, kalp-damar sistemi sorunları, gastrointestinal şikâyetler ve solunum sistemi sorunları olarak öne çıkıyor. İşte yılbaşı gecesinin sorunsuz geçirilmesi için Acil Servis doktorundan hayati uyarılar...

İSTANBUL (İGFA) - Yılbaşı gecesi, eğlencenin yanı sıra sağlık açısından da ciddi riskleri beraberinde getiriyor.

Artan alkol tüketimi, gece boyunca süren trafik yoğunluğu ve kontrolsüz eğlence aktiviteleri; düşme, yaralanma ve şiddet vakalarında belirgin artışa yol açıyor. Soğuk hava koşulları ve kalabalık ortamlar ise kalp-damar hastalıkları, solunum problemleri ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için ek risk oluşturuyor.

Yılbaşı gecesi acil servis başvurularında yüzde 20-40 artış yaşandığını belirten uzmanlar, sahte alkol, trafik kazaları ve ani sağlık sorunlarına karşı vatandaşları uyardı.

Acil Servis Doktoru Burak Dolanbay, yılbaşı gecesi ve takip eden ilk saatlerde acil servis başvurularında olağan günlere göre yüzde 20 ila 40 oranında artış gözlendiğini belirtti. Dolanbay, 'Bu artış özellikle gece saatlerinden sonra belirginleşiyor. Vakalar sadece sayıca değil, ciddiyet açısından da daha yoğun seyrediyor' dedi.

Uzmanlar, yılbaşı dönemlerinde sahte ve kaçak alkol kullanımına bağlı zehirlenmelerin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekiyor. Metil alkol içeren sahte içkilerin; ani görme kaybı, bilinç bozukluğu, solunum yetmezliği ve ölüme yol açabildiği vurgulanıyor. Bu tür vakaların, yılbaşı gecesi acil servis başvurularının önemli bir bölümünü oluşturduğu belirtiliyor.

ACİL SERVİSE BAŞVURULMASI GEREKEN DURUMLAR

Dr. Dolanbay, ani ve şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, konuşma bozukluğu, kol veya bacakta ani güçsüzlük, bilinç kaybı, ciddi travmalar, kontrol edilemeyen kanama, şiddetli karın ağrısı ve zehirlenme şüphesinin acil müdahale gerektirdiğini söyledi. Özellikle alkol alımı sonrası gelişen mide bulantısı, kusma, görme bulanıklığı ve bilinç değişikliği durumlarında vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, yılbaşı gecesini sorunsuz geçirmek için aşırı alkol tüketiminden kaçınılmasını, kaynağı belirsiz içkilerin kesinlikle tüketilmemesini öneriyor. Alkol alındıktan sonra araç kullanılmaması, emniyet kemeri takılması, soğuk hava koşullarına uygun giyinilmesi ve kronik hastalığı olan bireylerin ilaçlarını düzenli kullanması gerektiği belirtiliyor.

Zehirlenme şüphesinde kişiye yiyecek veya içecek verilmeden derhal acil sağlık hizmetlerinin aranması gerektiğini ifade eden uzmanlar, evde temel bir ilk yardım çantasının bulundurulmasının ve acil durum numaralarının hazırda tutulmasının önemine dikkat çekiyor.