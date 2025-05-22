Usta fotoğraf sanatçısı Koray Kasap, Morristown’daki Fig & Lilly Garden’da düzenlediği açık hava sergisiyle ABD’deki sanatseverlerle buluştu.Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com - ABD (İGFA) - Sergide hem sanatsal üretimlerinin çok yönlülüğünü hem de toplumsal duyarlılığını ortaya koyan Kasap, “Kapalı alanlara hapsolmuş sanat anlayışından uzak duruyorum. Sanat, doğrudan insanla temas etmeli,” diyerek sanat felsefesini ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye anlattı.

Türk fotoğraf sanatının usta isimlerinden Koray Kasap, sanatseverleri büyüleyen özel bir açık hava sergisiyle bu kez ABD’deki sanatseverlerle buluştu.

SANAT, SOKAKTA VE İNSANLARIN KALBİNDE

“Sanat, insanların bir araya geldiği yerlerde olmalı,” diyen Kasap, sergiyi dostlarının avlusunda, samimi bir atmosferde gerçekleştirmeyi tercih ettiğini belirtti.

Sergi mekanı Fig & Lilly Garden, doğayla iç içe huzurlu atmosferi ve ev sahipliği yaptığı özgün sanat eserleriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ziyaretçiler, yalnızca sanatla değil, aynı zamanda lezzetli ikramlarla da ağırlandı.

SANATIN HER ALANINDA DERİN İZLER

1991 yılından bu yana profesyonel kariyerini sürdüren Kasap, bugüne dek Tarkan, Kenan Doğulu, MFÖ, Özlem Tekin gibi 600’e yakın sanatçının albüm fotoğraflarını çekti. Ayrıca Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Beyazıt Öztürk gibi sahne sanatçılarının tanıtım projelerinde de fotoğrafçı olarak yer aldı.

Moda sektöründe Polo Garage, Kiğılı, Damat gibi markalarla çalışmalar yürüten sanatçı, TRT belgeselleri ve çeşitli video klip projelerinde de görüntü yönetmeni olarak görev aldı.

NEW YORK’A UZANAN SANAT YOLCULUĞU

2017’den bu yana New York’ta sanat yaşamına devam eden Koray Kasap, aslında 1999’dan itibaren ABD ile güçlü bağlar kurduğunu ve 2015 yılında burada doğan oğluyla birlikte artık iki kültür arasında üretim yaptığını belirtiyor.

Sergide dikkat çeken eserler arasında, efsanevi boksör Muhammed Ali’ye ait orijinal antrenman eldivenleri üzerine kurgulanan bir çalışma yer aldı. Kasap, eldivenlere yerleştirdiği sembollerle Ali’nin hem spor hem insan hakları mücadelesine gönderme yaptı.

Bir diğer güçlü eser ise Filistinli bir annenin ve çocuklarının sessiz çığlığını anlatan bir çalışmaydı. Sanatçı, bu eserde “bir şey yapamamanın” hüznünü ve insanlık dramını simgesel bir dille aktardı.



SERGİ YOLCULUĞU DEVAM EDECEK

Kasap, serginin sadece bir günlük olmadığını, farklı lokasyonlarda ve yine açık alanlarda sanatseverlerle buluşturulacağını söyledi.

“Kapalı alanlarda, duvarlara sıkışmış bir sanat istemiyorum,” diyen sanatçı, sanatın daha erişilebilir ve insani bir boyutta sunulması gerektiğini vurguladı.