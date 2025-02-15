14 Şubat Sevgililer Günü’nü hem romantik bir şekilde kutlamayıp hem de arkadaşlarını alıp yalnızlığa meydan okumak isteyenlere yurt çapında birçok etkinlik düzenledi.14 Şubat Sevgililer Günü’nü hem romantik bir şekilde kutlamayıp hem de arkadaşlarını alıp yalnızlığa meydan okumak isteyenlere yurt çapında birçok etkinlik düzenledi. Ünlü isimler o gece konserlerinde aşk şarkıları söyledi. İşte o sanatçılar ve sahne aldıkları mekanlar…

BERKAY BURSA'DASDAS

Berkay rezervasyonları günler öncesinden dolan Sevgililer Özel programı için Bursa ‘da sahne aldı. Berkay geleneğini bozmadan gelen tüm konukları eğlendirerek unutulmaz bir gece yaşattı.

ZİYNET SALİ ANTALYA RİXOS SUNGATE

Antalya ‘da özel bir gece de sahne alan Ziynet Sali aşk şarkılarından oluşan repertuvarıyla konuklarına özel bir gece yaşatırken eşi Erkan Erzurumlu ile dansı alkış aldı.

GÜLBEN ERGEN İSTANBUL GRAND HARILTON HOTEL

14 Şubat’ta hecesi, şevki ve kırmızı gülü olmadığını söyleyen Gülben Eergen ‘Aşk konusunda başarısız olduğunu itiraf etti…”

HANDE YENER İSTANBUL VADİ JOLLY JOKER

Hande Yener İstanbul ‘da Vadi Jolly Joker’de sahne aldı.

ERSAY ÜNER BURSA JOLLY JOKER

Yeni şarkısı Üzdü ile Ersay Üner Bursa Jolly Joker’de sahne aldı.

SERDAR ORTAÇ MERSİN JOLLY JOKER

Serdar Ortaç Jolly Joker’de sahne aldı.

EMRE AYDIN ATAKENT TEMA JOLLY JOKER

Emre Aydın İstanbul Atakent Tema Jolly Joker’de sahne aldı.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KARTAL JOLLY JOKER

Hüsnü Şenlendirici ‘Sezen Aksu Şarkıları’ projesiyle İstanbul Kartal Jolly Joker’de sahne aldı.

KORAY AVCI İSTANBUL KIYI JOLLY JOKER

Koray Avcı İstanbul Kıyı Jolly Joker’de sahne aldı.

KALBEN ANKARA JOLLY JOKER

Kalben Ankara Jolly Joker’de sahne aldı.

DEDUBLÜMAN GAZİANTEP JOLLY JOKER

Son günlerin en popüler gruplarından Dedublüman Gaziantep Jolly Joker’de sahne aldı.