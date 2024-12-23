Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu kapsamında yapılan ve Değirmendere’nin simgelerinden biri haline gelen ahşap heykel Alman heykel sanatçısı Sarah Hillebrecht tarafından onarıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu heykelleri onarılıyor.

Onarım çalışmaları kapsamında Değirmendere’nin simgelerinden biri haline gelen selam veren ahşap heykel, eserin sahibi Alman heykel sanatçısı Sarah Hillebrecht tarafından onarıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eseri aslına uygun şekilde onaran Sarah Hillebrecht’a teşekkür etti.

Değirmendere Çınarlık Meydanı sahilinde bulunan diğer ahşap heykeller ise Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde belirlenen takvime göre onarımdan geçirilecek.