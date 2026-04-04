Ülke genelinde aralıksız yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, Ege kıyılarında kuvvetli yağış, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile çamur şeklinde yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Edirne, Çanakkale, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Edirne, Çanakkale, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 11°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 6°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 15°C

Çok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 4°C, 14°C

Çok bulutlu, akşam ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra (Bartın ve Kastamonu kıyıları hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS 0°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

MALATYA 4°C, 17°C

Çok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 2°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, akşam saatlerinde G.Antep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 8°C, 19°C

Çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatı, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güney ve güneydoğudan, açıkları güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, açıkları güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Mersin Körfezi sabah saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerine kadar 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, doğusu gece saatlerine kadar 2,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.