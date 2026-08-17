Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile güneydoğuda güneyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.