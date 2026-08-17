2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'de Hunat Medresesi, Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat çalışmalarıyla Selçuklu mirasını yaşatmaya devam ediyor. Geleneksel el sanatlarından kültürel etkinliklere kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapan tarihî yapı, yaz sezonunda haftanın yedi günü ziyaretçilerini ağırlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü tarihî mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, Anadolu Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden biri olan Hunat Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi ile tarih, sanat ve kültürü aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alaeddin Keykubat'ın eşi Mahperi Hunat Hatun tarafından yaptırılan Hunat Hatun Külliyesi içerisinde yer alan Hunat Medresesi, 1238 yılından bu yana Kayseri'nin ilim, kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip bulunuyor. Cami, medrese, hamam ve türbeden oluşan külliye, Selçuklu mimarisinin en seçkin örnekleri arasında gösteriliyor.

Geçmişte 'Makarr-ı Ulema' ünvanıyla önemli bir eğitim merkezi olarak hizmet veren Hunat Medresesi, Kayseri'nin ilk kütüphanelerinden birine de ev sahipliği yaptı. Osmanlı döneminde Kayserili Hacı Halil Efendi'nin bağışladığı eserlerle zenginleşen kütüphane, uzun yıllar şehrin ilim hayatına katkı sundu.

Cumhuriyet döneminde arkeoloji ve etnografya müzesi olarak kullanılan tarihî yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 2013 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımına devredildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından medrese, Kültür ve Sanat Merkezi olarak yeniden hayat buldu.

Bugün Hunat Medresesi'nde 16 sanatçı tarafından ebru, tezhip, çini, hüsn-i hat, kaligrafi, takı tasarımı, dericilik, naht, resim, kil tablet yapımı, tespihçilik ve ney üretimi gibi geleneksel Türk el sanatları yaşatılıyor. Merkezde görev yapan sanatçılar, hem eser üretimi gerçekleştiriyor hem de ziyaretçilere uygulamalı eğitimler vererek geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.

Kitap kültürünün yaşatılması amacıyla sahafın da yer aldığı Hunat Medresesi, kültürel etkinlikleriyle de Kayseri'nin önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Konferans salonunda kitap tanıtımları, söyleşiler ve konferanslar düzenlenirken, eyvan bölümünde resim, fotoğraf, çini sergileri ile imza günleri gerçekleştiriliyor.

Merkez içerisinde hizmet veren KAYTUR işletmesi ise sıcak ve soğuk içecekler ile tatlı çeşitleriyle ziyaretçilere tarihî atmosferde dinlenme ve keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor.

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'nin en yoğun ziyaret edilen tarihî mekânlarından biri olan Hunat Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi, yaz dönemi boyunca haftanın yedi günü 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayarak, Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve turizm vizyonuna önemli katkı sağlamaya devam ediyor.