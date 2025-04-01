Umuda Damla Damla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi Ramazan Bayramı'nda dernek merkezinde bayramlaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze bölgesinin önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından olan Umuda Damla Damla Derneği yönetimi ve üyeleri Ramazan Bayramının 2. günü İstasyon mahallesindeki dernek binasında bir araya geldi. Umuda Damla Damla Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hanife Koç’un davetlisi olarak derneğin İstasyon Mahallesindeki yönetim ofisinde bir araya gelen yönetici ve üyeler birbiriyle bayramlaşarak önümüzdeki dönem yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundular. Kurulduğu günden bugüne kadar bölgedeki yardıma muhtaç kişi ve ailelere temennasız yardım eden tüm yönetici üye ve gönüllülere teşekkür eden Başkan Koç, “Bu Ramazan ayını da dolu dolu geçirdik.

Dernek yönetimi ve üyelerimizin de katılımıyla yardım gönüllülerin destekleriyle 500’e yakın yardıma muhtaç aileye ulaştık. Bu ailelerimize nakdi yardım, gıda desteği elbise, tekerlekli sandalye ve ilaç temininde bulunduk. Dernek bünyemizdeki Tokacılar Grubu’ndan Şengül Akgün ve dostları, Sıdıka Akın ve arkadaşları, Nihal Şeker ve can dostları, Hatice- Osman Gül, Yılmaz kardeşimiz ve daha birçok dernek üyem ve gönüllü çalışanlarımıza Allah rızası için gösterdikleri çaba ve gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğe gönüllü olarak katılıp zamanından, sosyal hayatından ve maddi olarak mal varlığından fedakarlıkta bulunan hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bayramınız mübarek olsun" temennisinde bulundu.

Bayramlaşma toplantısına Yönetmi Kurulu Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve dernek gönüllüleri katıldı.