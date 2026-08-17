İMO Bursa Şubesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde deprem bilincini artırmak amacıyla Mudanya'da Deprem Farkındalık Standı kurdu. Genç mühendislerin vatandaşları bilgilendirdiği etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

BURSA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, deprem konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Gençlik Komisyonu'nun katkılarıyla Mudanya Mütareke Meydanı'nda Deprem Farkındalık Standı kurdu.

Mudanya Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlara deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, yapı güvenliği ve deprem hazırlığı konusunda da bilgilendirme yapıldı.

GENÇ MÜHENDİSLERDEN VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği stantta genç inşaat mühendisleri, güvenli yapılar ve deprem hazırlığı hakkında vatandaşların sorularını yanıtladı.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem ve yönetim kurulu üyeleri de etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Erdem ve beraberindeki heyet, standı ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı ağırladı.

İMO Bursa Şubesi, 17 Ağustos'un 27'nci yıl dönümünde 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 depremleri başta olmak üzere tüm afetlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, 8 maddelik çağrısını da yineledi.

Bursa'nın deprem riskinin azaltılması için söz konusu adımların bir an önce hayata geçirilmesini isteyen Şube Başknı Serdar Atilla Erdem, tüm Bursa'yı kapsayan yapı stoğu envanterinin çıkarılması, bilimsel verilere dayalı Bursa Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması, kentsel dönüşümün mahalle ölçeğinde ve bütüncül biçimde gerçekleştirilmesi, yapı denetim sisteminin bağımsız ve etkin hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Erdem ayrıca, binalar için periyodik muayene sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgularken, şantiyelerde görev yapan mühendislerin güvenliğinin sağlanması, yetkin mühendislik ve mesleki belgelendirme sisteminin oluşturulması ve meslek odalarının deprem ve kentsel dönüşüm süreçlerine etkin biçimde dahil edilmesi konularının da gözden kaçırılmamasını istedi.

Erdem, İMO Bursa Şubesi olarak deprem gerçeğine karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve Bursa'nın daha dirençli bir kent haline getirilmesi için bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.