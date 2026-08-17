Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi iş birliğinde Gölcük Kavaklı sahilinde gerçekleştirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi yıldönümü anmasında konuşan Başkan Büyükakın, depremden sonra Kocaeli'de yapı stokunun yaklaşık yarısının yenilendiğini belirterek, depremden önce inşa edilen yaklaşık 160 bin binanın da taramalarının tamamlandığını söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler, depremin merkez üssü Gölcük'te dualarla anıldı. Gölcük Kavaklı sahilinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ve protokol mensupları yoğun katılım gösterdi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kocaman ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AFETLERE HAZIRLIK İÇİN BİLGİLENDİRME YAPILDI

Anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de Gölcük merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 45 saniye sürdü. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar programda rahmet ve saygıyla anıldı. Anma programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin afet ve acil durumlarda kullandığı Afet Tırları, Kocaeli İtfaiyesi'nin kurtarma ekipmanları ve güvenli yaşam odası vatandaşların ziyaretine açıldı. AFAD, kamu kurumları ve arama kurtarma derneklerinin de stant kurduğu alanda afetlerde kullanılan ekipmanlar sergilendi. Vatandaşlara afet farkındalığı, afetlere hazırlık ve afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

'AFETTEN ÖNCEKİ ÇALIŞMALARI TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 17 Ağustos'un yalnızca geçmişte yaşanan büyük acıyı hatırlama günü olmadığını, aynı zamanda gelecekte benzer acıların yaşanmaması için ders çıkarılması gereken bir gün olduğunu belirtti. Aktaş, 27 yıl içerisinde afet yönetimi konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade ederek şöyle konuştu: 'Tarihimizdeki en büyük acılardan birini, yaşadığımız günün 27. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu günler bizim aslında o acıları bir daha yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini, orada ne eksikti de bu kadar insanımızı kaybettik diye düşünmemizi ve yarın aynı acıları yaşamamak için ne tür dersler çıkarmamız gerektiğini hatırlatan günlerdir.' Afetlere müdahale noktasında kamu kurumları, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarının önemli görevler üstlendiğini belirten Aktaş, Türkiye'nin afet sonrasındaki çalışmalarında önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

'DAYANIŞMANIN EN GÜZELİNİ GÖSTERDİK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ise 17 Ağustos'un ardından toplumun gösterdiği dayanışmaya dikkat çekti. Deprem sırasında Yalova'da olduğunu ve Gölcük Depremi'nin katıldığı ilk afet çalışması olduğunu belirten Ayan, gönüllülük faaliyetlerinin önemini vurguladı. Ayan, 'Stantları tek tek gezerken çok mutlu oldum. Çünkü ben de uzun yıllar gönüllü çalışmış bir kardeşinizim. Gönüllü çalışanların hepsi birbiriyle kardeştir. Çok vefakâr, cefakâr kardeşlerimizdir. Ne yazık ki pek çok imtihandan geçtik, pek çok afet yaşadık, çok büyük acılar yaşadık, çok sınavlardan geçtik ama en büyük acıyı da gördük. Dayanışmanın en güzelini de gösterdik. Toplumumuz zor zamanlarda her zaman bir araya gelmesiyle tanınan bir toplum' dedi.

'DEPREM DEĞİL, BİNALAR ÖLDÜRÜYOR'

17 Ağustos 1999'un Kocaeli'nin tarihinde unutulmaz bir yere sahip olduğunu belirten Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu söyledi. Depremleri engellemenin mümkün olmadığını ancak depreme dayanıklı binalar inşa edilebileceğini ifade eden Tipioğlu, 'Depremin öldürmediği gerçeğini biliyoruz. Binanın öldürdüğü gerçeğini de biliyoruz' dedi. Tipioğlu, özellikle son yıllarda yapılaşma ve deprem yönetmelikleri alanında gerçekleştirilen çalışmaların kayıpların en aza indirmeyi amaçladığını belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekti.

'YAKLAŞIK 150 BİN BAĞIMSIZ BİRİMİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasının başında, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Anma programlarının önemli olduğunu ancak asıl meselenin aynı acıların yeniden yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılması olduğunu belirten Büyükakın, Kocaeli'nin yapı stokuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Büyükakın, depremden sonra Kocaeli'de yapı stokunun yaklaşık yarısının yenilendiğini belirterek, depremden önce inşa edilen yaklaşık 160 bin binanın taramalarının tamamlandığını söyledi. Büyükakın, 'Bunların içinde zemin yapısı ve binanın kendi durumu açısından bakarsak, bağımsız birim anlamında yaklaşık 150 bin bağımsız birimin dönüştürülmesi gerekiyor' dedi. Kentsel dönüşümün önünde mülkiyet, kullanıcı, ekonomik ve hukuki süreçlerden kaynaklanan çeşitli zorlukların bulunduğuna dikkat çeken Büyükakın, dönüşümün yalnızca teknik değil, sosyal ve ekonomik boyutları da olan kapsamlı bir süreç olduğunu ifade etti.

'HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Başkan Büyükakın ayrıca, 'Bir taraftan şehrimizi güvenli yapılarla geleceğe hazırlarken diğer taraftan afet anı ve sonrasındaki müdahale kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün Kocaeli; güçlü arama kurtarma ekipleri, donanımlı sivil toplum kuruluşları ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonuyla 1999'a göre çok daha hazırlıklı bir şehir. Ancak depreme hazırlık yalnızca yapıların yenilenmesi ya da afet anına hazırlıklı olmakla sınırlı değil. Kentsel dönüşümden güvenli yapılaşmaya, afet bilincinden arama kurtarma çalışmalarına kadar bu süreç; belediyelerimizin, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve hemşehrilerimizin birlikte sahiplenmesi gereken topyekûn bir mücadeledir. Geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak bir irade ve güçlü bir dayanışmayla Kocaeli'mizi daha güvenli, daha dirençli yarınlara hazırlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'99 DEPREMİ AFETLERE BAKIŞ AÇISINDA DÖNÜM NOKTASI OLDU'

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 'Ülkemiz gerek deprem gerek birçok afet türünü belli aralıklarla yaşayan bir coğrafyada. Afetler sadece ülkemizin değil dünyanın kaçınılmaz gerçeğidir' dedi. 17 Ağustos'un ardından afet yönetimi konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Pehlivan, yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla birlikte yerel yönetimlerin de afet yönetiminde sorumluluk üstlendiğini belirtti. Pehlivan '99 yılı, deprem başta olmak üzere afet yönetimi anlayışına yeni bir bakış açısının getirilmesi gerektiğini ortaya koyan bir dönüm noktasıydı' açıklamasında bulundu. Pehlivan, deprem sonrasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak, '2004 yılında Deprem Şûrası toplandı. Yasal düzenlemeler yapıldı. Büyükşehir yasasında, belediye yasasında, il özel idare yasasında yerel yönetimlere de afet yönetiminde belli görev ve sorumluluklar yükleyen düzenlemeler yapıldı' ifadelerini kullandı.

'17 AĞUSTOS, AFETLERE HAZIRLIKTA MİLAT OLDU'

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise 17 Ağustos 1999 Depremi'nin afetlere hazırlık konusunda millet ve devlet açısından bir milat olduğunu söyledi. Deprem sonrasında yapılan yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin önemli ölçüde geliştirildiğini belirten Sezer, AFAD ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı gibi kurumların bu süreçte önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Sezer, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin Hatay ve Antakya'da yürüttüğü çalışmalara da değinerek, afetlerde koordinasyon ve kurumsal yapılanmanın öneminin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

AFET BİLİNCİ VE HAZIRLIK VURGUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi iş birliğinde düzenlenen programda, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmet ve saygıyla anılırken, afetlere karşı hazırlık kültürünün güçlendirilmesine de dikkat çekildi. Programda kurulan farkındalık stantlarında vatandaşlara afet öncesinde alınabilecek tedbirler, afet sırasında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Böylece 17 Ağustos'un acısının toplumsal hafızada canlı tutulmasının yanı sıra gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı bilinç ve hazırlık seviyesinin artırılması hedeflendi.