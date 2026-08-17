Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 'Atıktan Saksıya, Saksıdan Yaşama' etkinliğinde 30 anne ve 30 çocuk bir araya geldi. Evlerinden getirdikleri plastik atıkları saksıya dönüştüren çocuklar ve anneleri, saksılarını birlikte tasarlayıp çiçeklerini dikerek hem keyifli vakit geçirdi hem de geri dönüşümün önemini yaşayarak öğrendi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, çocuklarda çevre ve geri dönüşüm bilincini geliştirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

'Atıktan Saksıya, Saksıdan Yaşama' sloganıyla gerçekleştirilen workshopta 30 anne ve 30 çocuk bir araya geldi. Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı içerisinde bulunan sergi salonunda düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, evlerinden getirdikleri plastik atıkları saksıya dönüştürdü. Çocuklar, anneleriyle birlikte hazırladıkları saksıları boyayarak kendi tasarımlarını oluşturdu. Tasarımları tamamlanan saksılara daha sonra çiçekler dikildi.

Çocukların anneleriyle birlikte keyifli ve verimli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yeniden kullanım ve geri dönüşümün önemi de uygulamalı olarak anlatıldı. Çocuklar, atık olarak görülen plastik malzemelerin doğru şekilde değerlendirildiğinde yeniden kullanılabilir bir ürüne dönüşebileceğini deneyimleyerek öğrendi.

Etkinliğe İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay da katıldı. Çocuklar ve annelerle birlikte etkinlikte yer alan Tuncay, çevre bilincinin küçük yaşlarda ve aile içerisinde kazanılmasının önemine dikkat çekti. Tuncay, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Bugün burada hem eğlenmek hem de doğa için bir şeyler yapmak için toplandık. Çevre bilincinin çocuklukta kazanılacağını, aileden kazanılacağına inanıyoruz. Bu düşünceyle atıktan saksıya, saksıdan yaşama diyerek bugün bir aradayız. Katılan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Renkli ve keyifli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, anneleriyle birlikte hem el emeğiyle üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de çevreye karşı duyarlılık konusunda farkındalık kazandı. Etkinlik, hazırlanan saksıların çiçeklerle buluşmasıyla tamamlandı.