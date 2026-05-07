Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nde lezzet buluşması yaşanacak. 'Her Sofra Bir Hikaye' temasıyla bu yıl 5'ncisi gerçekleştirecek Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, gastronomi dünyasını Antalya'da bir araya getirecek.

ANTALYA (İGFA) - 5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin resmi açılışı 8 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek.

'Her Sofra Bir Hikaye' temasıyla gerçekleştirilecek gastronomi festivalinde katılımcılar Akdeniz yeşillikleri ve endemik bitkileri daha yakından tanıyacak.

Festival süresince yerel ve uluslararası şeflerin düzenleyeceği atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri, gastronomi yarışmaları, paneller, söyleşiler ve birçok aktivite olacak. Katılımcılar Antalya mutfağını da yakından tanıma şansı bulacak.

YANIK DONDURMANIN HİKAYESİ TANITILACAK

Gastronomi festivalinde Antalya'nın örtü altı tarımdaki potansiyeli, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 19 coğrafi işaretli ürünü ile şehrin gastronomi kimliği ön planda olacak.

Antalya'nın tanınmış restoran ve işletmeleri festival alanında açacakları stantlar ile eşsiz lezzetlerini Antalyalılarla buluşturacak. Türkiye'nin ünlü şefleri, otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, lokal ve uluslararası gıda firmaları, yeme-içme profesyonelleri, gastronomi, tarım ve turizm yazarları ile vatandaşlar bir araya gelecek.

Antalya'nın meşhur yanık dondurmasının hikayesi de festivalde katılımcılara tanıtılacak.

ÜNÜL ŞEFLER ANTALYALILAR İLE BULUŞACAK

5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nde Refika Birgül, Mehmet Akdağ, Hazer Amani, Elif Korkmazel, Mehmet Yalçınkaya, Ömür Akkor, Arda Türkmen, Türev Uludağ, Rafet İnce, Somer Sivrioğlu gibi Türkiye'nin tanınmış şefleri gastronomi severlere ile bir araya gelecek.

Ünlü şefler Antalya'nın lezzetlerinden hazırlayacakları özel sunumlar vatandaşlarla deneyimlerini paylaşacak.