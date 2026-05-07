BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu tarafından organize edilen, 'Elektrikte Öz Tüketim - Saatlik Mahsuplaşma' konulu panel BUSİAD Evi'nde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Lideri ve Vinviyo Enerji ve Teknoloji Çözümleri Şirketi Kurucusu Tolga Aktoprak yönetiminde gerçekleştirilen panelde Aydın Law Ortak Avukatı Serhat Aydın, yeni yönetmelikle artan bir operasyonel yük getirebileceğini ifade ederek, GES ve RES'lerin bir altyapı yatırımı gibi değil bir esneklik yatırımı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Aydın, depolama sistemlerinin öne çıkacağını belirterek, saatlik mahsuplaşmayla kaybedilecek bir faydayı depolama sistemiyle geri kazanmanın mümkün olduğunu söyledi. Aydın, 'Artık elektrik piyasasını aktif takip etmek noktasına gidiyoruz' dedi.

İnavitas Elektrik CEO'su Murat Kirazlı da, lisanssız üretim yapan santrallerin esnek bir şekilde enerji ticareti yapması gerektiğini söyledi. Kirazlı, uzman şirketler tarafından bu tip santrallerin elektrik fiyatlarının yüksek olduğu fiyatlara göre pozisyonlaması gerektiğini kaydetti. Kirazlı, lisanssız üretim yapan santrallerin ilk 10 yıllık döneminde enerji satışında bir sorun olmadığını belirterek, yeni yönetmelikle tüketebileceğinin üzerinde üretim yapanlar için satılabilecek elektrik miktarının düşeceğini ifade etti.

Depolama sistemlerine ilişkin de konuşan Kirazlı, depolamalı GES ve RES'lerin dışında bunlar olmadan da depolama olabileceğini söyledi. Kirazlı, ancak bu durumun eksi fiyat ve tavan fiyat uygulamasının tam olarak uygulanmasıyla anlamlı olacağını belirtti.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan konuşmacılara panel sonunda Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin 'Kır Çiçekleri Okusun Diye' sosyal sorumluluk projesine adına yapılan bağışın sertifikası ve anı çinisi, BUSİAD Geçmiş Dönem Başkanlarından Ergun Hadi Türkay tarafından takdim edildi.