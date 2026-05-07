İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kültür Politikaları Çalıştayı, yerli ve yabancı uzmanları Tarihi Havagazı Fabrikası'nda buluşturdu. Başkan Dr. Cemil Tugay, kültürün yalnızca sanat değil; demokrasi, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olduğunu vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kültür Politikaları Çalıştayı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı.

Çalıştaya, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Kültür Komitesi, UNESCO ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) temsilcilerinin yanı sıra farklı ülkelerden uzmanlar, akademisyenler ve yerel yöneticiler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Cemil Tugay, kültürün yalnızca sanatsal faaliyetlerden ibaret olmadığını belirterek, 'Kültür; çevredir, çeşitliliktir, kapsayıcılıktır ve bir kalkınma aracıdır. Kültürü hak, adalet ve sürdürülebilirlik temelinde yönetmek zorundayız' dedi.

İzmir'in tarihsel birikimi ve çok kültürlü yapısıyla güçlü bir kültür aktörü olmayı hak ettiğini vurgulayan Tugay, kültüre erişimin aynı zamanda kentteki eşitsizlikleri de gösterdiğini söyledi. Kültür politikalarının sosyal politika, çevre ve kent planlamasıyla birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden Tugay, 'Kültüre erişim bir ayrıcalık değil temel bir haktır' diye konuştu.

Çalıştay kapsamında İzmir'in 'kültür karnesi' de hazırlanacak. Kültürel hizmetlere erişim, engelli bireylerin kültürel yaşama katılımı ve kültürel mirasın korunması gibi başlıklarda veriler toplanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. İki gün sürecek çalıştayda; kültür ekonomisi, yaratıcı endüstriler, kültürel miras, dijitalleşme ve iklim krizi gibi başlıklarda politika önerileri ele alınacak. Hazırlanan 'İzmir Kültür Politikaları Belgesi Taslağı' ise ortak katılımla geliştirilecek uzun vadeli bir yol haritasının başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Çalıştayın sonunda İzmir'in, kültür politikalarında planlı, veri temelli ve kapsayıcı bir modele geçiş yaparak ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma taşınması hedefleniyor.