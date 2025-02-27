113 yıllık köklü tarihi ile dikkat çeken ve sektörünün lider yerli firması Uludağ İçecek Türk A.Ş.’nin CEO’luk görevine deneyimli iş insanı Levent Kömür getirildi.İSTANBUL (İGFA)- 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla göreve başlayacak Kömür, Uludağ İçecek’in sürdürülebilir büyüme stratejisine önemli katkılar sağlamaya hazırlanıyor. Uludağ İçecek CEO’luğu görevini Levent Kömür’e devreden Mete Öz ise başarısında büyük pay sahibi olduğu şirkete, Yönetim Kurulu’ndaki çalışmalarıyla katkı vermeye devam edecek.



Uludağ İçecek üst yönetiminde gerçekleşen atamayla, şirketin yeni CEO’su Levent Kömür oldu. Geniş yelpazedeki sektörel deneyimi ve güçlü liderlik vizyonuyla tanınan Levent Kömür, yeni görevine 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlıyor.



Uluslararası pazarlarda geniş yöneticilik deneyimine sahip Levent Kömür, 30 yılı aşkın kariyerinde tüketici ürünleri sektöründe önemli başarılara imza attı. Procter&Gamble ve Diageo gibi global şirketlerde üst düzey yönetici rollerinde bulunan Kömür, son olarak MeyIDiageo Genel Müdürü olarak görev yaptı.



Levent Kömür, stratejik vizyonu, inovasyon odaklı yaklaşımı ve ekip kurma becerisiyle tanınıyor. Kömür yeni görevinde, Uludağ İçecek’in sürdürülebilir büyümesini hızlandırmayı, yenilikçi ürünlerle pazardaki konumunu güçlendirmeyi ve markanın uluslararası arenadaki etkisini artırmayı hedefliyor.



İş hayatındaki başarılarının yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik konularındaki hassasiyetiyle de tanınan Kömür, aynı zamanda TÜSİAD yönetim kurulu yedek üyesi ve Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa başkan yardımcılığı görevini de sürdürüyor.



2001 yılından bu yana Uludağ İçecek’te CEO olarak görevini sürdüren Mete Öz ise Yönetim Kurulu’ndaki çalışmalarıyla Uludağ İçecek’e katkı vermeye devam edecek.

Kaynak: igf