Emlakjet, Endeksa veri gücüyle üniversite şehirlerinde kira piyasasını mercek altına aldı. Araştırmaya göre İstanbul 43 bin TL'yi aşan ortalama kira ile öğrenciler için en pahalı şehir olmayı sürdürürken, Ankara ve İzmir 30 bin TL bandını aştı. Çalışma, birçok üniversite kentinde kira artış hızının enflasyonun gerisinde kaldığını ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Haziran 2026 verileri kullanılarak hazırlanan araştırma, örgün üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı 15 ilde kira fiyatlarını, 1+1 daire piyasasını ve yatırım geri dönüş sürelerini inceledi. Araştırma, nominal kira artışlarının devam ettiğini ancak yıllık %32,4'lük enflasyon dikkate alındığında birçok şehirde reel kira artışının negatif bölgede kaldığını ortaya koydu.

İstanbul Zirvedeki Yerini Koruyor

Öğrenciler için en yüksek kira maliyeti bu yıl da İstanbul'da görüldü. Kentte ortalama konut kirası 43 bin 44 TL'ye ulaşırken, İstanbul'u 32 bin 172 TL ile Ankara ve 31 bin 757 TL ile İzmir takip etti. Antalya'da ortalama kira 27 bin 317 TL, Çanakkale'de ise 26 bin 839 TL olarak hesaplandı. Böylece üniversite öğrencilerinin yoğun olarak tercih ettiği şehirlerde ilk beş sırayı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Çanakkale oluşturdu.

Buna karşılık Eskişehir, Kayseri ve Erzurum gibi şehirler 20 bin TL'nin altında veya hemen üzerinde seyreden ortalama kira bedelleriyle öğrenci bütçesi açısından görece daha erişilebilir şehirler olarak öne çıktı.