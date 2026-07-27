Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını amaçlayan yeni düzenlemelerin 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu. Düzenlemelerle hedefli reklamcılık, sosyal medya etkileyicileri, yapay zekâ destekli reklamlar ve indirim kampanyalarına ilişkin önemli değişiklikler getirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında hazırlanan yeni düzenlemelerin 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dijitalleşmeyle birlikte artan reklam ve ilanlara karşı tüketicilerin daha etkin korunmasının amaçlandığı belirtilerek, hedefli reklamcılık, sosyal medya paylaşımları, yapay zekâ ile oluşturulan reklamlar, indirim kampanyaları ve tüketici değerlendirmelerine ilişkin yeni kuralların uygulanacağı ifade edildi.

Yeni düzenlemeye göre, tüketicilerin kişisel verileri kullanılarak yapılan hedefli reklamlarda, reklamın hangi kriterlere göre gösterildiği ve bu tercihlerin nasıl değiştirilebileceği konusunda açık bilgi verilmesi zorunlu olacak. Çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle hedefli reklam yapılması ise yasaklandı.

Sosyal medya etkileyicileri (influencer) tarafından yapılan tanıtımlarda, paylaşım karşılığında ücret, ürün, indirim veya benzeri bir menfaat sağlanması halinde 'reklam' ya da 'tanıtım' ibaresinin açık şekilde kullanılması zorunlu hale getirildi.

İndirimli satış reklamlarında da yeni uygulamalar getirildi. Buna göre, indirim öncesi fiyat olarak kampanyanın başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Çabuk bozulabilen gıda ürünleri ile hizmetlerde ise indirimden önceki son fiyat dikkate alınacak.

Yönetmelikle birlikte falcı, medyum ve astrolog hizmetlerine ilişkin reklamların yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını kapsayan yasak genişletilerek yasa dışı şans oyunları reklamları da yasak kapsamına alındı.

Yapay zekâ kullanılarak hazırlanan reklamlarda ise tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalara sınırlama getirildi. İnsandan ayırt edilmesi güç dijital karakterlerin kullanıldığı reklamlarda bunun açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Gerçek kişilerin yapay zekâ ile oluşturulan dijital kopyalarının, bir ürünü deneyimlemiş veya tavsiye ediyormuş izlenimi veren reklamlarda kullanılması ise yasaklandı.

Çevresel beyan içeren reklamlarda 'çevre dostu' gibi genel ifadelerin açıklama yapılmadan kullanılması engellenirken, bu iddiaların yetkili kurumlar veya akredite kuruluşlardan alınan belgelerle desteklenmesi şartı getirildi. Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi oluşturacak reklamları da yasak kapsamına alındı.

Düzenlemeyle ayrıca akademik unvanların tüketicileri yanıltacak şekilde kullanılması önlenirken, doğrulanamayan tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasına izin verilmeyecek. Şikâyet platformlarında satıcı ve sağlayıcılara tanınan cevap süresi ise 72 saatten 48 saate indirildi.

Ticaret Bakanlığı, yeni yönetmelikle tüketici haklarının daha etkin korunmasının, piyasa şeffaflığının artırılmasının ve aldatıcı reklamlarla mücadelenin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.