Amerika'da Ülker markasıyla satılan 6 farklı atıştırmalık ürününde alerjen beyanı eksikliği tespit edilmesi iddiasıyla ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) uyarısıyla 35 eyalette geri çağrılma haberi sonrasında firma, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'na açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - "ABD'de bazı Ülker ürünlerinin eksik etiketleme nedeniyle geri çağırıldığı" başlıklı haberlere ilişkin olarak Ülker'in KAP'a yaptığı açıklamada, bahsi geçen ürün geri çağırmayla ilgili doğrudan muhatabın Ülker Bisküvi olmadığı belirtildi.

Söz konusu geri çağrılma kararı ürün içeriklerinden ya da ambalajından kaynaklanmamakta olduğunun altı çizilen açıklamada, bahsi geçen az sayıdaki ürünümüzü bilgimiz haricinde başka pazarlardan alarak dağıtımını yapan ABD'deki mukim şirketin, alerjenlerle ilgili eksik etiketleme yapmasının bir sonucu olduğu ve ürünlerin orijinal Türkçe ambalajında hiçbir eksik mevcut olmadığı belirtildi.

İngilizce tercümesinin dağıtımcı şirket tarafından eksik yapıldığı anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "ABD'ye ihraç ettiğimiz ürünlerimizi o piyasaya uygun doğrudan İngilizce hazırlanmış ambalajla göndermekteyiz ayrıca bir etiketleme yapmamaktayız. Söz konusu şirket yaptığı yanlış etiketlemeyi fark etmiş, ürünleri geri çağırmış ve bu gelişmelerle ilgili tarafımıza herhangi bir bilgi vermemiştir. Ülker ürünleri halihazırda Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine tarafımızca tüm regülasyon ve yasalara uyularak gönderilmektedir. Söz konusu duruma sebebiyet veren firmayla ilgili tüm yasal haklarımızı saklı tutarak, gerekli tüm aksiyonları alıyoruz" ifadeleri yer aldı.