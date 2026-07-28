Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve güncel destek mekanizmaları hakkında sektörü bilgilendirmek amacıyla 'Finansmana Erişim Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve güncel destek mekanizmaları hakkında sektörü bilgilendirmek amacıyla 'Finansmana Erişim Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi.

Ege İhracatçı Birlikleri hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Eximbank ve Türk Ticaret Bankası temsilcileri, ihracatçılara sunulan kredi, sigorta ve finansman olanaklarını anlattı. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün finansman ihtiyaçları ile çözüm bekleyen konuları da kurum temsilcilerine doğrudan aktarıldı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı M. Emre Uygun'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya; TCMB Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Mert Angılı, TCMB İzmir Bölge Müdürü Erol Seheroğlu, Türk Eximbank Ege ve Anadolu Bölge Müdürü Gülom Kudal, Ege Sigorta Pazarlama Müdürü Zeynep Aslıgül Nefesoğlu Kandiyeli, İzmir Şube Yönetmeni Yeliz Alışar, Türk Ticaret Bankası İzmir Merkez Şube Kurumsal Bankacılık Müdürü Bülent Keçeciler ve Portföy Yöneticisi Arzu Uludağ katıldı.

Uygun: 'Finansman mekanizmaları sektörün üretim takvimine uyum sağlamalı'

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün tamamen yerli girdilerle üretim yaptığını vurgulayan EZZİB Başkanı M. Emre Uygun, sektörün finansman ihtiyacının özellikle ham madde alım döneminde yoğunlaştığını söyledi.

Uygun, 'Zeytin ve zeytinyağı sektörümüz ithal girdiye bağımlı olmadan, yüzde 100 yerli kaynaklarla üretim ve ihracat gerçekleştiriyor. Eylül-ocak döneminde ham madde alımlarımız yoğunlaşıyor ve üreticilerimize peşin, Türk lirası üzerinden ödeme yapıyoruz. Bu nedenle finansman imkânlarının sektörümüzün dönemsel yapısını ve üretim takvimini dikkate alacak şekilde kurgulanması büyük önem taşıyor. Reeskont kredi limitlerinin ham madde alım dönemlerinde artırılması ve tahsis süreçlerinin hızlandırılması sektörümüzün rekabet gücüne önemli katkı sağlayacaktır.' dedi.