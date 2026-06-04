TÜİK verilerine göre, 2026 yılı Nisan ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 34,62, aylık yüzde 3,23 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri fiyatlarındaki artış dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

H-ÜFE'deki yükseliş, hizmet sektöründeki maliyet baskılarının üretici fiyatlarına yansıdığını gösteriyor.

Buna göre, H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,17 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,43 olarak gerçekleşti.

Sektör bazında yıllık artışlar dikkat çekti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 38,46 ile en yüksek artışı kaydederken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 31,79, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 29,91, gayrimenkul hizmetleri yüzde 31,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 34,04 ve idari ve destek hizmetler yüzde 32,44 arttı.

Aylık bazda ise ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,45 artış gösterdi. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde artış yüzde 3,55, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,24, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,40, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,68 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,27 olarak gerçekleşti.