Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak kaydedildi; genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 14,5 seviyesinde ölçüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,0 olarak kaydedildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,1 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişiye düştü. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,4, kadınlarda ise yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı da yüzde 0,6 puan azalarak yüzde 52,4 oldu. Toplam işgücü ise 35 milyon 34 bin kişi olarak kaydedildi. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 70,2, kadınlarda ise yüzde 35,0 seviyesinde gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5'e geriledi. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik yüzde 12,0, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,1 saat olarak hesaplandı. Nisan ayında işbaşında olan istihdam edilenlerin haftalık çalışma süresi bir önceki aya göre 0,3 saat artış gösterdi.