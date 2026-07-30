Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerine 5 bin TL kırtasiye ve beslenme desteği verileceğini açıkladı. Dört yılda 26 bin 651 aileden 50 bin 89 öğrenciye toplam 77 milyon 506 bin 250 TL eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 dönemi başvurularını 3-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca online olarak alacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda eğitim alanındaki destekler 2026-2027 eğitim öğretim yılında da artarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocuklarına kırtasiye ve beslenme olmak üzere eğitim yardımı sağlayacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Büyükkılıç, ekonomik şartların aileler üzerindeki yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirterek, eğitim desteğinin bu yıl da öğrencilerin kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlayacağını söyledi.