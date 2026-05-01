Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Sadettin Baygül, Keşan'da ekmeğe zam geldiğini belirterek zamlı fiyatın bugünden itibaren itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Sadettin Baygül, 200 gram ekmeğin 15 TL olan fiyatının 17.5 TL'ye yükseldiğini belirterek, Halk Ekmek'te de 13 TL'ye satılan 200 Gram ekmeğin fiyatının da 15 TL olduğunu ve zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Bu arada Keşan Lokantacı Kahveci Ve Otelciler Odası Başkanı Hüzeyir Ergin de yaptığı açıklamada, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı'ndan, Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu olarak yeni ekmek fiyat tarifesi talebinde bulunduklarını, Uzlaşma Komisyonu'nun 29 Nisan 2026 tarihli kararı ile Keşan'da 200 gr ekmeğin 17,50 TL'den satışa sunulması kararlaştırıldığını belirterek, fırıncı esnafların tarifelerini odadan almalarının zorunlu olduğunu kaydetti.