TBMM'de kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun üyeleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti. Komisyon, okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri tüm yönleriyle araştıracak.

ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital platformlarda maruz kaldığı riskler, Meclis gündemine taşındı.

1485 sayılı TBMM Kararı ile 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar' bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 22 üyeden oluşacak komisyon; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılması, çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve bu risklerin yarattığı olumsuz etkilerin incelenmesi, olayların nedenlerinin belirlenmesi, etkin çözüm önerileri geliştirilmesi, benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi konularını araştıracak.

Çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi ve gerek görülmesi halinde Ankara dışında da inceleme yapabilecek.

Komisyon üyeleri siyasi parti gruplarının önerileri doğrultusunda seçildi. Üyeler arasında AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden milletvekilleri yer alıyor.