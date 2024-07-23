Türk Halk Müziği’nin yeni yıldızı parlayan isimlerinden Engin Demirci, Tülay Maciran ile birlikte seslendirdiği yeni düeti “Zor” ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Engin Demirci, Ozan Koç’un yazdığı eserin söz ve müziği ilk kez dinlediğinde Eserin duygusal yoğunluğunu bir bayan sanatçı ile paylaşmanın daha etkili olacağını düşündü ve bu düet için Tülay Maciran’la görüştü. Maciran’ın teklifi kabul etmesiyle birlikte, ikili eseri birlikte yorumladı ve ortaya muhteşem bir düet çıktı.

Engin Demirci ve Tülay Maciran’ın güçlü yorumlarıyla hayat bulan bu eser, dinleyicilere duygu dolu mesajlar veriyor. Şarkının sözlerinde yer alan, “Ayları yaşarım, yıllar zordur, yolları aşarım, dağlar zordur. Hem onunla zordur, hem onsuz zordur. Ben neyleyim şimdi, söyleyin bana,” ifadeleri, dinleyicilere derin bir duygusal yolculuk sunuyor.

Eserin klibi de çekilerek tüm dijital platformlarda yayınlandı ve büyük beğeni topladı. Yayınlandıktan sonraki ilk üç gün içinde 120 bin izlenme alarak izlenme rekorları kırdı. Engin Demirci, bu projenin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Tülay Maciran ile bu eseri okumak benim için büyük bir mutluluktu ve kendisine çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimizin de aynı duyguları paylaşacağını umuyorum,” dedi. Ayrıca, Güven Prodüksiyon’a ve Ozan Koç ‘a teşekkür ederek, “Bu projenin hayata geçmesinde büyük destekleri oldu,” dedi.

“Zor” adlı düeti dinlemek ve klibini izlemek için Güven Prodüksiyon’un YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Eser, Güven Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanmıştır ve kanalın hesaplarında bulunmaktadır.