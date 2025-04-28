Türkiye’nin Pakistan’a 6 uçak dolusu silah gönderdiği iddiası yalanlandı. Söz konusu nakliye uçağının sadece yakıt ikmali için Pakistan’a iniş yaptığı bildirildi.ANKARA (İGFA) - Bazı basın organlarında yer alan “Türkiye, Pakistan’a 6 uçak dolusu silah gönderdi” iddiası gerçeği yansıtmıyor.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yetkililer, Türkiye’den kalkan bir nakliye uçağının yalnızca yakıt ikmali için Pakistan’a iniş yaptığını, ardından rotasına devam ettiğini belirtti.

Açıklamada spekülatif haberlere itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.