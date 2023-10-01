Türk mobilya sektörü, son yıllarda ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye yönelik faaliyetlerini arttırıyor. Bunun bir sonucu olarak da mobilya ihracatı yüzde 11,2 artışla 4,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Yeni nesil fuarcılığın öncü kuruluşlarından Nobel Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Nobel Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından 4-8 Ekim tarihleri arasında Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Kayseri OSB işbirliği ile düzenlenen NOBEL ANAMOB – Anadolu Mobilya Fuarı, yerli ziyaretçilerin yanı sıra alım heyetleri kapsamında 54 ülkeden yabancı alıcıyı da ağırlamaya hazırlanıyor. Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından biri olacak fuarda, yeni pazarlara ihracat fırsatlarının yaratılması hedefleniyor.

Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 150’den fazla katılımcı firma ve 400’ ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı, 40 bin m²’lik alanda 4-8 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Geniş ürün yelpazesi, yenilikçi tasarımları, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve ulaşım kolaylığı ile mobilya sektöründe nitelikli bir ticaret platformu haline gelecek olan Anadolu Mobilya Fuarı’nı ziyaret edecekler arasında; mobilya zincir mağazaları, toptancılar, mobilya ithalat ve ihracatları, dış ticaret şirketleri, mimarlar-iç mimarlar, dekorasyoncular, otel-restaurant sahipleri ve satın almacıları, sektörel dernekler, oda ve kuruluşlar, sektörel ve ulusal basın temsilcileri yer alacak.

54 ÜLKEDEN YABANCI ALIM HEYETİ AĞIRLANACAK

NOBEL ANAMOB – Anadolu Mobilya Fuarı’nda aynı zamanda alım heyetleri kapsamında 54 ülkeden gelen alıcılar ağırlanırken, katılımcı firmalar ile yabancı alıcılar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. B2B ikili iş görüşmeleri; ABD, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Dominik Cumhuriyeti, Fas, Fransa, Filistin, Gambiya, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İspanya, İsrail, İsviçre, Kanada, Katar, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen, Yunanistan’ dan gelen alıcı firmalar ile gerçekleşecek. Fuar; mobilya üreticileri, distribütörler, toptancılar, yurt dışındaki mobilya ve dekorasyon firmalarının Türkiye temsilcilikleri, salon & oturma odası mobilyası ve aksesuarları, yemek odası mobilyaları, yatak odası mobilyası ve aksesuarları, bebek, çocuk ve genç odası mobilyası ve aksesuarları, duvar, tv ve saklama üniteleri, masa ve sandalyeler, ofis mobilyaları, dekoratif ürünler, mutfak mobilyaları, banyo mobilyaları, ev tekstili, avangard, modern ve klasik oturma takımları, yatak ve yemek odası takımları firmaları gibi tüm ürün gruplarını tek çatı altında bir araya getirerek dünya mobilya ticaretine yön verecek.

Nobel Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Kayseri OSB işbirliği ile düzenlenen NOBEL ANAMOB – Anadolu Mobilya Fuarı’nı destekleyen kuruluşlar arasında ise; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, KOSGEB, KAYMOS, GİMOB, ANMODER yer alıyor.