Keşan-Uzunköprü karayolu Kozköy Kavşağı'nda meydana gelen ve 9 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasından acı haberler gelmeye devam ediyor. Kazada ağır yaralanarak Edirne'de tedavi altına alınan Gülay Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan-Uzunköprü Yolu'nda meydana gelen kazada, Gülay Yılmaz'ın vefatıyla birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kazada, 22 PB 011 plakalı otomobilde bulunan Fatma Arslan (58) ile dün vefat eden Gülay Yılmaz'ın eşi Arif Yılmaz (61) geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu büyük trajik kayıpların ardından aile derin bir yasa bürünürken, geriye yalnızca çiftin oğulları Gökay Yılmaz kaldı.

Hatırlanacağı gibi, Kozköy Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada toplam 9 kişi ağır yaralanmış, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Diğer 6 yaralının hastanelerdeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.