Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, konserlerden söyleşilere uzanan etkinlikleriyle altıncı gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu'nda sahne alan Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu, geniş repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıktı. Konserde 'Autumn Leaves', 'Besame Mucho', 'What a Wonderful World', 'Papatya Gibisin', 'Samanyolu' ve 'Hayat Bayram Olsa' gibi eserler seslendirilirken, farklı dönemlerden seçilen parçalar beğeniyle takip edildi.

ROMAN YAZMANIN YOLCULUĞU

Yazar Deniz Erbulak'ın konuk olduğu 'Roman Yazmanın Yolculuğu' söyleşisinde, yazma süreci ve okuma alışkanlıkları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Özellikle gençlere yönelik gerçekleştirilen programda kitapların yaşam üzerindeki etkisi, okuma kültürü ve yazarlık deneyimleri ele alındı.

Manisa Bezi ve Bıçakçılık Atölyeleri'nde geleneksel üretim kültürüne ilişkin bilgiler paylaşılırken, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Çocuk Köyü gün boyunca çocukları oyun ve atölyelerle buluşturdu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen 'Philadelphia'dan Alaşehir'e: Kültürel Mirasın İzinde' video gösterimi ile 'Sinema Yollarda' etkinliği de programdaki yerini aldı.