İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, Türkiye'nin tuz tüketiminden ve fazla tuzun böreklere verdiği zararlardan bahsetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de kişi başı günlük tuz tüketiminin 9,9 gram olduğunu ancak Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu miktarın 5 gramın altına düşmesi gerektiğini vurgulayan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, vücuda alınan tuzun yaklaşık yüzde 99,5’i böbreklerden geri emildiğine dikkati çekti. "Fazla miktarda tuz tüketimi kaynaklı hipertansiyon, damar sertliği ve böbrek taşı gibi rahatsızlıklar bu organları olumsuz etkiliyor ve çeşitli hastalıkları beraberinde getiriyor" diyen Doç. Dr. Atasoyu, günlük tüketim miktarında bir çay kaşığının geçilmemesi çok önemli olduğunu söyledi.

TUZ ATMADAN ÖNCE YEMEĞİN TADINA BAKILMALI

Tadım yapılmadan yemeğe tuz atmanın çok yanlış bir yaşam tarzı örneği olduğunun altını çizen İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Kişinin yemeğin tuzu ile ilgili bir sorun olup olmadığı konusunda bir bilgisi yokken yemeğe tuz eklemesi, günlük yaşantısındaki, sorunu görmeden çözüm arayışına girmek gibi hatalı ve gereksiz reflekslerinden biri olabilir” dedi.

Gizli tuz alımından da bahseden Atasoyu, “Peynir çeşitleri, zeytinler, ketçap ve mayonez gibi hazır soslar, kavrulmuş kuru yemişler, hazır çorbalar, bulyonlar, konserve yiyecekler, turşu, sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri, cipsler, bisküviler, krakerler ve hazır ayranlar gibi gizli tuz içeren gıdaları tüketirken ölçülü olmakta fayda var” diye konuştu.

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, ihtiyaçtan fazla tüketilen tuza karşı böbrekleri korumanın 7 yolu ile ilgili şunları kaydetti:

Günde bir çay kaşığından fazla tuz tüketmeyin. Özellikle ne kadar tuz içerdiğini bilmediğiniz işlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durun. Sebze, meyve, tam tahıllar ve düşük sodyumlu gıdaları tercih ederek dengeli ve sağlıklı beslenin. İdeal kilonuzu koruyun. Vücudunuzun sıvı dengesini korumak için günde ortalama en az 1,5 litre su için. Ayrıca çay, kahve veya meyve suyu gibi içeceklerin suyun yerine geçemeyeceğini unutmayın. Ağrı kesiciler böbreklere ekstra zarar verdiği için gelişigüzel ve gereksiz ilaç kullanmayın. Düzenli egzersiz yapın. Haftada en az 3 gün, 30 dakika hareket etmeye özen gösterin. Diyabet ve hipertansiyonun özellikle böbrekleri tehdit ettiğini bilin ve bu yüzden kan şekeri ve tansiyonunuzu düzenli kontrol ettirin. Böbrek hastalıkları riskini artıracağı için sigaradan kesinlikle uzak durun.