Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 29 Nisan 2025 Salı günü başlayan 48. Genel Kurulu 30 Nisan Çarşamba günü yapılan seçimle tamamlandı. Seçimi Vahap Munyar’ın Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı.



TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurul’un ikinci günü saat 10.00’da açıldı. Genel Kurul’un yapıldığı salona iki adet kilitli ve saydam seçim sandığı ile 16 adet oy kullanma kabini kuruldu. Oy kullanma işlemi saat 10.00’da başlatıldı.



TGC 48. Genel Kurulu’nun Divanı Kani Atmaca (Başkan), Mustafa Aşcıoğlu (Başkan Yardımcısı) ve Ayten Serin İnsel’den (Yazman) oluştu. Divan Başkanı Kani Atmaca saat 17.00’de duyuru yaparak oy verme işleminin tamamlandığını bildirdi. Hazirun listesini 311 üyenin imzaladığı görüldü.

Divan Başkanı, Oy Ayrımı Kurulu’nu göreve davet etti ve iki sandık sayılmak üzere Cemiyet’in boş olan Yönetim Kurulu odasına götürüldü. Sandıklar Divan Başkanlığı’nca Oy Ayrımı Kurulu üyeleri ve izleyicilerin huzurunda tek tek açıldı.

Yapılan sayımda içinde oy pusulası bulunan zarf adedinin 311 olduğu görüldü. Zarflar açıldı ve geçerli-geçersiz oylar tek tek ayrıldı. Zarflardan 10’u geçersiz, 301 geçerli oy çıktı. Seçimi Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu Listesi kazandı. Kurullar itibariyle kazananların isimleri şöyle:



YÖNETİM KURULU

Abdulvahap Munyar

Sibel Güneş

Doğan Şentürk

İhsan Yılmaz

Abdullah Hakan Güldağ

Göksel Göksu

Pınar Aktaş

Nuray Karagöz

Uğur Güç

Atilla Dişbudak

Zeynel Abidin Lüle

YÖNETİM KURULU YEDEK

Ayten Serin İnsel

Gökmen Hakan Karadağ

İbrahim Varlı

Ahmet Olay Tan

Önder Balıkçı

İsmail Özmeral

Öznur Oğraş Çolak

Emrullah Özbey

Fatma Batukan Belge

Rahim Ak

Gürcan Ercan Bilgiç

DENETİM KURULU

Mustafa Bakacak

A. Hilmi Hacaloğlu

Ali Yüksel

DENETİM KURULU YEDEK

Ali Kılıç

Gürsel Çelikkanat

Mustafa Aşcıoğlu

BALOTAJ KURULU

Mesude Demir

Ayşegül Atakan

Ümit Yaşar Aslanbay

Azize Şenbülbül

Sultan Uçar Çokan

Serkan Ocak

Serkut Erdal Bozkurt

Gülay Oktar

Haşmet Levent Yavuz

Yanca Sevim

BALOTAJ KURULU YEDEK

Akın Bodur

Yağız Şenkal

Jale Özgentürk Altunay

Özlem Özdemir

Olgun Cemil Ciğerim

Mehmet Sağnak Hacışabanoğlu

Mehmet Emin Köpüklü

Sadi Özdemir

Vecide Şener

Sait Yanık

ONUR KURULU

Mehmet Altan Öymen

Hüseyin Rahmi Turan

Ahmet Özdemir

Nevin Akkaya

Turhan Günay

Adnan (Özyalçıner) Çelik

Reha Erus

ONUR KURULU YEDEK

Ayşe Özek Karasu

Ayşe Tülin Dinçelli

Mete Belovacıklı

Mithat Kalaycıoğlu

Eyüp Bektaş

Zeki Mesut Özel

Ahmet Yabuloğlu