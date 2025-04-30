Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 29 Nisan 2025 Salı günü başlayan 48. Genel Kurulu 30 Nisan Çarşamba günü yapılan seçimle tamamlandı. Seçimi Vahap Munyar’ın Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı.
TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurul’un ikinci günü saat 10.00’da açıldı. Genel Kurul’un yapıldığı salona iki adet kilitli ve saydam seçim sandığı ile 16 adet oy kullanma kabini kuruldu. Oy kullanma işlemi saat 10.00’da başlatıldı.
TGC 48. Genel Kurulu’nun Divanı Kani Atmaca (Başkan), Mustafa Aşcıoğlu (Başkan Yardımcısı) ve Ayten Serin İnsel’den (Yazman) oluştu. Divan Başkanı Kani Atmaca saat 17.00’de duyuru yaparak oy verme işleminin tamamlandığını bildirdi. Hazirun listesini 311 üyenin imzaladığı görüldü.
Divan Başkanı, Oy Ayrımı Kurulu’nu göreve davet etti ve iki sandık sayılmak üzere Cemiyet’in boş olan Yönetim Kurulu odasına götürüldü. Sandıklar Divan Başkanlığı’nca Oy Ayrımı Kurulu üyeleri ve izleyicilerin huzurunda tek tek açıldı.
Yapılan sayımda içinde oy pusulası bulunan zarf adedinin 311 olduğu görüldü. Zarflar açıldı ve geçerli-geçersiz oylar tek tek ayrıldı. Zarflardan 10’u geçersiz, 301 geçerli oy çıktı. Seçimi Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu Listesi kazandı. Kurullar itibariyle kazananların isimleri şöyle:
YÖNETİM KURULU
- Abdulvahap Munyar
- Sibel Güneş
- Doğan Şentürk
- İhsan Yılmaz
- Abdullah Hakan Güldağ
- Göksel Göksu
- Pınar Aktaş
- Nuray Karagöz
- Uğur Güç
- Atilla Dişbudak
- Zeynel Abidin Lüle
- YÖNETİM KURULU YEDEK
- Ayten Serin İnsel
- Gökmen Hakan Karadağ
- İbrahim Varlı
- Ahmet Olay Tan
- Önder Balıkçı
- İsmail Özmeral
- Öznur Oğraş Çolak
- Emrullah Özbey
- Fatma Batukan Belge
- Rahim Ak
- Gürcan Ercan Bilgiç
DENETİM KURULU
- Mustafa Bakacak
- A. Hilmi Hacaloğlu
- Ali Yüksel
DENETİM KURULU YEDEK
- Ali Kılıç
- Gürsel Çelikkanat
- Mustafa Aşcıoğlu
BALOTAJ KURULU
- Mesude Demir
- Ayşegül Atakan
- Ümit Yaşar Aslanbay
- Azize Şenbülbül
- Sultan Uçar Çokan
- Serkan Ocak
- Serkut Erdal Bozkurt
- Gülay Oktar
- Haşmet Levent Yavuz
- Yanca Sevim
BALOTAJ KURULU YEDEK
- Akın Bodur
- Yağız Şenkal
- Jale Özgentürk Altunay
- Özlem Özdemir
- Olgun Cemil Ciğerim
- Mehmet Sağnak Hacışabanoğlu
- Mehmet Emin Köpüklü
- Sadi Özdemir
- Vecide Şener
- Sait Yanık
ONUR KURULU
- Mehmet Altan Öymen
- Hüseyin Rahmi Turan
- Ahmet Özdemir
- Nevin Akkaya
- Turhan Günay
- Adnan (Özyalçıner) Çelik
- Reha Erus
ONUR KURULU YEDEK
- Ayşe Özek Karasu
- Ayşe Tülin Dinçelli
- Mete Belovacıklı
- Mithat Kalaycıoğlu
- Eyüp Bektaş
- Zeki Mesut Özel
- Ahmet Yabuloğlu