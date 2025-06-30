Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde ICRYPEX, Spor Toto ve HT Spor katkılarıyla organize edilen 2025 Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışında, 2 kategoride 17 sporcu mücadele etti.İSTANBUL (İGFA) - Pazar sabahı antrenman turlarıyla başlayan organizasyon, sıralama turlarının ardından eleme eşleşmeleriyle tamamlandı.

Drift otomobillerinin nefes kesen kapı kapıya mücadelesi sonunda İbrahim Yücebaş birinciliği kazanırken, Çağlar Küçükdumlu ikinci, Abdullah Bostan da üçüncü oldu.

TOSFED Drift Kupası klasmanında ise Demirhan Öke birinciliği, Hüseyin Tantu ikinciliği ve Mehmet Yazgan da üçüncülüğü elde etti.

2025 Türkiye Drift Şampiyonası üçüncü yarışı, 31 Ağustos Pazar günü TOSFED İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.