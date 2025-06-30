U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği üçüncülükle bu alanda madalya kazanan ilk Türk sporcu olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, organizasyon boyunca 3 gümüş madalya daha kazanarak şampiyonayı 4 madalyayla tamamlama başarısı gösterdi.BURSA (İGFA) - İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, farklı kategorilerde birçok başarıya imza attı.

23 Haziran’da başlayan şampiyonada ilk olarak bireyselde Avrupa üçüncüsü olan ve organizasyonda madalya kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde eden Muhammed Emir Kurtulan, ardından Milli Takım’la takım halinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etmişti.

Organizasyonun son gününü de 2 gümüş madalyayla kapatan Muhammed Emir Kurtulan, böylece şampiyonayı 4 madalyayla tamamladı.

Büyükşehir Belediyesporlu sporcu, böylece önemli organizasyonu 4 madalyayla tamamlayarak tüm sporcular arasında en fazla madalya kazanan sporcu oldu ve tarihi bir başarı elde etti. Muhammed Emir Kurtulan, daha önce elde ettiği derecelerle 17-21 Temmuz 2025 tarihlerinde Güney Afrika’da düzenlenecek U17 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı.