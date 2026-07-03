Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve sporla iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen 2026 Yaz Spor Eğitimleri, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, sporun birleştirici gücü ve sağlıklı yaşam kültürünün önemi bir kez daha vurgulandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla, hareketle ve sosyal etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği Yaz Spor Eğitimlerini bu yıl da başlattı.

2026 Yaz Spor Eğitimlerinin açılış töreni, sporcular, aileler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerle binlerce çocuk farklı spor branşlarıyla tanışırken, yetişkinler ve kıdemli vatandaşlar da yaz boyunca düzenlenecek egzersiz programlarıyla sağlıklı yaşamın bir parçası olacak.

Osmangazi Spor Sahasında düzenlenen açılış töreninde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de yeni beceriler kazanarak geçirmelerinin önemine dikkat çekti.

Başkan Ünlüce'nin sporu toplumun her kesimine ulaştırma ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırma vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yaz spor eğitimleri kapsamında çocuklar; basketbol, jimnastik, halk oyunları, hentbol, futbol, masa tenisi ve voleybol branşlarında ücretsiz eğitim alacak.

Ayrıca 6 Temmuz itibarıyla yetişkinler ve kıdemli vatandaşlar da fitness, pilates, aerobik, tabata, yoga ve diğer branşlarda düzenlenecek eğitimlerle sporla buluşacak.

Programın en renkli anlarından biri ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Halk Oyunları ve Jimnastik Gösteri Gruplarının sahnelediği performanslar oldu. Katılımcılardan büyük alkış alan gösteriler, törene görsel bir şölen kattı ve izleyenlerden tam not aldı.

Konuşmaların ardından Başkan Ayşe Ünlüce, protokol üyeleri ve katılımcılarla birlikte eğitimlerin verileceği branşların tanıtım alanlarını gezdi. Eğitmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Ünlüce, branşlar hakkında bilgi alarak çocuklarla sohbet etti ve spor eğitimlerine katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.