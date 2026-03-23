Türkiye, 13-18 Mart'ta 35 ülkeden öğrencilerin katıldığı organizasyonda büyük başarı elde etti. Poyraz Deniz Koçulu dünya birincisi, Tuğra Özbey Eratlı dünya ikincisi oldu. Junior kategoride de madalyalar kazanıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, Rusya'ya bağlı Adige Cumhuriyeti'nde düzenlenen XI. Kafkas Matematik Olimpiyatı'nda dünya birinciliği ve ikinciliğini elde etti.

Türkiye'yi temsilen İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Temel Fikirlerden Temel Bilimlere' projesi kapsamında ülke genelinde yapılan seçme sınavlarıyla belirlenen, her biri 2 'senior' ile iki 'junior' öğrenciden oluşan iki takım hâlinde toplam sekiz öğrenci Türkiye'yi temsil etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre 'Senior' kategorisinde Poyraz Deniz Koçulu tam puanla dünya birincisi olarak altın madalya kazanırken Tuğra Özbey Eratlı da dünya ikincisi olarak altın madalya elde etti. Seracettin Burak Müftüoğlu gümüş madalya, Bartu Kalkan ise mansiyonla ödüllendirildi.

'Junior' kategorisinde de Timuçin Tunç Bozkan ve Eyüp Ege Dündar bronz madalya, Demir Karslıoğlu ise mansiyon kazandı.

Takım liderliğini Murat Yoğurtçu ile Ahmet Kerem Kaya'nın yaptığı organizasyonda Türk öğrenciler, elde ettikleri derecelerle Türkiye'ye uluslararası alanda önemli başarı sağladı.