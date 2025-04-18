Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı Kültür Takvimi, Türk müziğinin iki büyük efsanesi Barış Manço ve Cem Karaca’nın anısına düzenlenen özel bir konserle renklendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiren programda Kent Orkestrası’nın sahne performansını müzikseverler efsane şarkılarla unutulmaz bir konser yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan etkinlikleri, Barış Manço ve Cem Karaca anısına düzenlenen “Efsaneler Konseri” ile unutulmaz bir geceye imza attı.

Efsanelerin unutulmaz eserleri

İki efsanenin hafızalara kazınan eserleri Büyükşehir Kent Orkestrası tarafından sahnede hayat buldu. Nisan kültür takviminde yer alan konser, en yoğun katılım alan programlardan birisi oldu ve salon tıklım tıklım doldu.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği konserde, seyirciler Barış Manço ve Cem Karaca’nın dillere destan şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek nostalji dolu anlar yaşadı.

Geçmişe yolculuğa çıkaran, büyük bir coşkuyla geçen konserde efsanelerin unutulamaz eserleri yeniden hayat buldu, müzikseverler ise unutulmaz bir konser deneyimi yaşadı.

Konserlerin devamı gelecek

Program sonunda sahneye çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Kültür Dairesi Başkanı Alpay Şirin, “Bu akşam efsaneleri hep birlikte andık, bu coşku ve ilgi bizleri çok mutlu etti.“Efsaneler Konseri” programımızın devamı gelecek.Daha nice güzel gecelerde buluşacağız” dedi.