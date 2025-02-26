Rotary International, kadın liderliği, eğitim ve ekonomik güçlendirme alanındaki olağanüstü katkıları nedeniyle Ayda Özeren’i Sylvia Whitlock Liderlik Ödülü ile onurlandırdı. Bu ödül, toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden ve kadınları güçlendiren Rotary üyelerine veriliyor.BURSA (İGFA) - İzmir-Gündoğdu Rotary Kulübü üyesi olan Özeren, yazar, arabulucu ve profesyonel konuşmacı kimliğiyle, 11 binden fazla kadın ve kıza ulaşan çalışmalarıyla tanınıyor. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için uzun yıllardır aktif çalışmalar yürüten Özeren, öncelikle bir banka girişimi kapsamında kadın girişimcilere finansal okuryazarlık eğitimi verdi. Daha sonra Rotary aracılığıyla çalışmalarını genişleterek 100’den fazla fabrika ve küçük işletmeyi ziyaret etti ve kırsal bölgelerde, fabrikalarda ve okullarda binlerce kadına ev ekonomisi, finans eğitimleri ve ekonomik bağımsızlık konusunda eğitimlere liderlik etti.



Özeren, “Kadınlara liderlik fırsatları yaratarak dünyadaki yönetim süreçlerini yeniden şekillendirmemiz gerekiyor,” diyor. “Kadınlara yönetsel becerileri ve liderlik fırsatları sağladığımızda kadınların nasıl kalıcı değişimler yarattığına tanık olabiliyoruz.

Gerçek barış, kadınların karar alma mekanizmalarında yer almasıyla mümkündür. Kadınlar sürece dahil olduğunda toplumlar daha adil, dayanıklı ve sürdürülebilir hale gelir.”



Özeren, aynı zamanda Türkiye’de deprem sonrası iyileşme çalışmalarına öncülük etti. Kadınlara yönelik mesleki eğitim, mobil sağlık hizmetleri ve ekonomik destek projeleri çalışmaları yürüterek istihdam olanakları sağladı. Kadınların meslek edinmesine yardımcı olan yerel bir Rotary Küresel Bağış Projesi olan Altın İğne Projesi’nin ölçeğini genişletmeye liderlik etti ve deprem bölgesindeki kadın çiftçilere zeytin ve sumak fidanı sağlayarak 2 bin kişiye iş imkânı yaratılmasını hedefleyen bir girişimi destekledi. Kız çocuklarının eğitimini teşvik eden çalışmaları kapsamında, 2021 yılında yayımlanan "AZIZ ÇOĞUZ BİZİZ" adlı kitabının tüm gelirlerini bingenç kadına burs sağlamak için bağışladı.



Uluslararası Rotary Başkanı Stephanie Urchick, “Barış, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık temelinde inşa edilir ve kadınlar ile kız çocuklarının potansiyelini açığa çıkarmak, kalıcı değişim yaratmanın en güçlü yollarından biridir” diyor. “Bu ödül, yalnızca kadınların güçlenmesine katkıda bulunan değil, aynı zamanda onlara kendi geleceklerini şekillendirme fırsatı sunan bir lideri onurlandırıyor.”



Sylvia Whitlock Liderlik Ödülü, Rotary’nin ilk kadın kulüp başkanının adını taşımaktadır ve her yıl kadın hakları ve liderliği konusunda çalışan bir Rotary üyesine verilmektedir. Bu yıl ödül, Rotary 2025 Başkanlık Barış Konferansı kapsamında İstanbul, Türkiye’de düzenlenen törenle Ayda Özeren’e takdim edildi. Konferans, 88 ülkeden bin Rotary üyesi ve barış uzmanını bir araya getirerek barış ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çözümleri ele aldı. Etkinlik aynı zamanda Rotary’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine odaklanan ilk barış merkezi olan Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki Otto ve Fran Walter Rotary Barış Merkezi’nin açılışına da ev sahipliği yaptı.



Dünyanın dört bir yanından Rotary üyeleri, hastalıklarla mücadele eden, barışı destekleyen, temiz su sağlayan, eğitime katkıda bulunan, annelere ve çocuklara yardımcı olan, yerel ekonomileri güçlendiren ve çevreyi koruyan sürdürülebilir, topluluk odaklı projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Son 100 yıldır, Rotary Kulüpleri Rotary Vakfı aracılığıyla 5,5 milyar ABD dolarlık insani yardımlarda bulunmuştur.

Kaynak: igf