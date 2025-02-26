Bursa Gemlik Belediyesi, sosyal ve sağlık alanındaki önemli hizmetlerinden biri olan Ücretsiz Hasta Nakil Aracı ile vatandaşlara büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yatağa bağımlı hastalar için sunulan bu hizmet kapsamında, hastalar Bursa’daki tüm hastanelere iki sağlık personeli eşliğinde ücretsiz olarak naklediliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 0552 047 08 95 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bir yılda yaklaşık 650 hastanın bu hizmetten faydalandığını belirterek şunları söyledi: "Bu çalışma ile sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve Gemliklilerin sağlık ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Bursa Gemlik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutmaya devam edecek, sosyal belediyecilik anlayışıyla desteklerimizi sürdüreceğiz."