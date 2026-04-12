Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçakları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirilen eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçuşun ardından yapılan paylaşımda, 'gürleyen motor sesinin barışın teminatı olduğu' vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek unsurlarıyla Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu icra etti.

Planlı görev kapsamında gerçekleştirilen uçuşların başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Uçuşa ilişkin yapılan açıklamada, güçlü hava unsurlarının bölgedeki eğitim faaliyetlerine dikkat çekilirken, 'bulutları yaran bu gürültünün huzurun teminatı olduğu' ifadesiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüne vurgu yapıldı. Eğitim uçuşunun, personelin harekât kabiliyetini artırmaya yönelik planlı faaliyetler kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.