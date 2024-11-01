Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadın Yazarlar-Yazılan Kadınlar: Türk Edebiyatında Kadın Öznesi” adlı konferansta, Türk edebiyatının zenginleşmesinde kadın yazarların katkıları ve edebiyatımızdaki kadın karakterlerin yeri konuşuldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nin ev sahipliğini yaptığı “Kadın Yazarlar-Yazılan Kadınlar: Türk Edebiyatında Kadın Öznesi” adlı konferans, Prof. Dr. Nesrin Karaca’nın sunumuyla gerçekleşti.

Konferansta, Türk edebiyatında yalnızca erkeklerin değil, kadınların da geniş bir eser külliyatına sahip olduğu ve hem klasik hem de modern dönemde şair, romancı ve öykücü olarak aktif bir rol üstlendikleri vurgulandı.

Kadının, Türk ve dünya edebiyatının şekillenmesinde birincil bir yere sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karaca, geçmişten günümüze, kadın güzelliğini öven sayısız şiir ve eserin varlığının, edebiyatımızda kadının estetik ve ilham verici bir özne olarak bulunduğu konumun göstergesi olduğunu belirtti. Kadim medeniyetimizin, kadını hayatın dışına itmek yerine onu toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğüne değinen Prof. Dr. Karaca, buna rağmen, ataerkil yapı sebebiyle edebiyattaki kadın sesinin tam anlamıyla duyulmadığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Karaca, modern zamanlarda ise kadının edebiyat da dahil olmak üzere hayatın her alanın söz sahibi olduğunu fakat giderek metalaştırıldığını ve bunun tarihsel bağlamda medeniyetimizin değerleriyle örtüşmediğine dikkat çekti.

Klasik dönem, tanzimat, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerinde öne çıkan kadın şair ve yazarların tanıtıldığı konferansta, kadın yazarların eserlerindeki kadın karakterler ile toplumsal cinsiyet rolleriyle nasıl bir ilişki kurduğu ve kadınların yazınsal katkılarının edebiyatı nasıl zenginleştirdiği incelendi. Program sayesinde katılımcılar, kadınların edebiyat dünyasındaki varlıklarını ve eserlerdeki etkilerini yeniden düşünme fırsatı buldu.