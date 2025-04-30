Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Kemal Tahir, vefatının 52. yılında anıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Takvimi kapsamında vefatının 52. yılında Sakarya’da hatırlanan Türk Edebiyatı’nın iz bırakan isimlerinden yazar Kemal Tahir’i hatırlayan akademisyenler, OSM’de usta ismin hatırasını yaşattı.

GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleşen “52. Yılında Kemal Tahir” konulu panel edebiyata ilgi duyan gençleri bir araya getirdi. Programa akademisyenler Doç. Dr. Erdem Dönmez, Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan ve Doç. Dr. Muhammed Hüküm konuşmacı olarak katıldı.

CESARET, TÜRK TARİHİ’NE KATKI VE POLİSİYE DERİNLİĞİ

Panelde Kemal Tahir’in edebi kimliği, roman anlayışı ve toplumsal meseleleri ele alış biçimi bilimsel bir perspektifle değerlendirildi.

Akademisyenler Kemal Tahir’in yazarlıkta ortaya koyduğu cesur tavırları, Türk Tarihi’nin edebiyata dönüştürülmesiyle ilgili gösterdiği çabayı anlattı ve Tahir’in polisiye dalındaki derinliğinden bahsetti.

“CESURCA ELEŞTİRİLER YAZDI…”

Kemal Tahir’in hayatından bahseden Doç. Dr.Muhammed Hüküm, “Kemal Tahir’in hayatı, Osmanlı subayı bir babanın oğlu olarak başladığı Galatasaray Lisesi’nden, Donanma Davası’yla girdiği cezaevine uzanır. Cezaevinde tam 13 yıl, her gün saatlerce okuyup yazarak büyük bir birikim inşa etti. ‘Yol Ayrımı’ gibi eserlerinde Atatürk dönemine cesurca eleştiriler getirebildi, çünkü sağlam düşünsel temellere dayanıyordu. ‘Rahmet Yolları Kesti’ ise onu halk anlatısını ters yüz eden, en sevdiğim roman olarak öne çıkarıyor.” dedi.

EDEBİYATLA VE POLİSİYEYLE İÇ İÇE…

Kemal Tahir’in polisiye romanlarının çok bilinmediğine değinen Doç. Dr. Erdem Dönmez, “Oysa yazarlık hayatının ilk yıllarından itibaren popüler edebiyatla ve polisiyeyle iç içe. Hapishane sonrası geçim derdiyle yeniden polisiyeye yöneliyor ama bu eserlerde sadece basit bir suç hikâyesi anlatmıyor. Devletin işleyişini, vatandaşla olan ilişkisini ve iktidarın nasıl şekillendiğini derinlemesine ele alıyor. ‘Kurt Kanunu’ gibi romanlarında bu yapının ne kadar ustalıkla işlendiğini çok net görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

20. YÜZYILDA YETİŞMİŞ EN BÜYÜK TÜRK ROMANCISI

Ustanın başarılarına değinen Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan, “Kemal Tahir 20. yüzyılda yetişmiş en büyük Türk romancısıdır. Türk toplum kimliğinin, Türk tarihinin edebiyata yansıtılması noktasında göstermiş olduğu çaba ve başarılarda biz bunu buluyoruz. Eserlerinde, önemli deneyimlere imza atmış bir milletin, büyük başarılara imza atmış olan bir milletin geleceği kurma konusunda da aynı cesareti sergileyebileceğini düşünmektedir” şeklinde konuştu.

Panel sonunda okurlar akademisyenlere, usta yazarla ilgili sorularını yöneltti ve günün anısına fotoğraf çekildi.

